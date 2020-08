Lautaro Inter, 65 milioni più J.Alba non bastano: ipotesi Suarez utopistica?

Sono ore molto intense per l'Inter e la sua dirigenza. Fra campo e mercato, la situazione sembra ormai surriscaldarsi ogni giorno sempre di più e l'asse Barcellona-Milano di certo non smentirebbe questa tesi.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il fatto che comunque il Barcellona abbia messo sul mercato Luis Suarez fa pensare che i blaugrana torneranno sicuramente alla carica per Lautaro Martinez, indicato da Koeman come rinforzo di qualità e quantità.

Dal canto suo però, la dirigenza meneghina nella persona di Beppe Marotta non valuta congrua l'offerta dei catalani da 65 milioni di euro più Jordi Alba e starebbe preparando un rilancio allo scopo di vedersi inserire almeno un'altra quindicina di milioni di euro.

Sarebbe poi lo stesso "Pistolero" a poter rappresentare un'alternativa nel rimpiazzare il "Toro", così da poterlo poi affiancare a Romelu Lukaku. Al momento però di concreto non c'è nulla poichè per far sì che questa ipotesi possa tramutarsi in qualcosa di concreto e reale, sarebbe necessario che l'attaccante uruguaiano possa riuscire nell'intento di liberarsi dal club catalano. Insomma, solo ed eslusivamente un sogno al momento, del resto abbastanza utopistico.