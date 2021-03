Lautaro e il rinnovo: intesa ok, via la clausola. E lui ammette: "L'Inter è in difficoltà"

Il futuro di Lautaro Martinez sarà, ancora, all'Inter. E' l'idea di tutte le parti in causa, anche se bisognerà attendere per la firma sul rinnovo. Colpa della situazione societaria, e di una schiarita in tal senso attesa per far fronte ad ogni tipo di gestione.

Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, l'intesa c'è: 4.5 milioni di euro a stagione, a salire, fino al 2024, e senza la clausola che attualmente vige sul contratto dell'argentino, e che ammonta a 111 milioni.

E' stato, del resto, lo stesso attaccante ieri a confermare la volontà di proseguire in nerazzurro. Nelle dichiarazioni, riportate dal quotidiano, il pensiero conciliante del calciatore: "L'Inter è in difficoltà, noi pensiamo a lavorare con umiltà, ma l'accordo si troverà, sono tranquillo".