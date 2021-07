Lautaro e il futuro: tutto sul rinnovo. Le idee del Toro, l'assenza di Hakimi

Lautaro Martinez corre, con positività, verso la nuova stagione. In attesa di ricongiungersi al mondo Inter dopo le meritate vacanze e, con una Copa America appena vinta con la sua Nazionale da protagonista, tiene banco il nodo rinnovo.

La Gazzetta dello Sport oggi aggiorna: "Il Toro è uno che si lega anima e corpo alle persone che incontra nel suo percorso: al ritorno in Italia troverà l’altra metà della LuLa ad aspettarlo, ma non Achraf Hakimi, compagno di tante esultanze particolari nell’ultima stagione.Lautaro a Milano sta bene, lo ha sempre detto e – a parte qualche sfogo post sostituzioni – non ha mai mostrato pubblicamente insofferenza".

Le sirene dalla Spagna (Barcellona su tutte) non lo hanno certo lasciato indifferente, specifica il quotidiano.

Le volontà di Lautaro sono "un contratto da top player e «un progetto chiaro» come ha detto di recente il suo agente. In Europa c’è la fila per Lautaro. L’Inter si era mossa per tempo in inverno, arrivando anche a trovare un’intesa sull’adeguamento di contratto per un nuovo accordo quinquennale, ma il cambio di agente del Toro ha rallentato le operazioni e in questo momento la trattativa vive una fase di stallo".

Inzaghi intanto aspetta Lautaro: con l'argentino, e Lukaku, l'Inter potrà continuare a volare.