Lautaro e il Barcellona sono lontanissimi: una clausola blocca i catalani

Arrivano importanti novità sul fronte Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona ma che con ogni probabilità resterà all'Inter anche la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in Spagna sarebbe stata introdotta, su richiesta del presidente della Liga, una norma che consente ai club di investire sul mercato solo una parte dei soldi ricavati dalle cessioni.

Questa "quota" varia di società in società, in base al fatturato. L'Intento è quello di salvaguardare il campionato spagnolo dopo la crisi dovuta alla pandemia, riducendo il più possibile le uscite economiche. A complicare ulteriormente le cose c'è un altro dettaglio: dai ricavi sono esclusi gli scambi, in quanto possibili vettori di dribbling finanziari grazie a ipervalutazioni. Per intenderci, lo scambio Pjanic-Arthur, che dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di valutazione, non avrà validità nel conteggio dei ricavi.

L'Inter dunque può adesso tirare un sospiro di sollievo, in quanto il Barcellona dovrebbe cedere giocatori importanti (come Griezmann o Coutinho) ad una cifra decisamente elevata per avere il cash necessario da reinvestire sul Toro argentino. La trattativa tra le parti sembra essersi arenata, forse in maniera definitiva.