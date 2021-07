Lautaro, dopo la vittoria il futuro è incerto. Ma l'Inter è serena per un motivo

Lautaro Martienz è un altro giocatore nerazzurro, oltre Barella e Bastoni, ad essersi laureato campione con la sua nazionale. la vittoria della Coppa America da protagonista (3 reti nella competizione) potrebbe cambiare, secondo il Corriere dello Sport, lo scenario anche in ottica Inter.

L'agente infatti potrebbe attendere un'offerta che possa far vacillare la posizione del club nerazzurro, che vuole tenere tutti i suoi big. Marotta sembra essere sereno, visto che ha incassato la rassicurazione del giocatore, che ha fatto sapere di voler restare per completare il suo processo di maturazione.

Qualora Camano non presentasse un'offerta importante inizieranno quindi i dialoghi per il rinnovo. La richiesta del club è di 5,5 milioni di euro, in modo da diventare il terzo più pagato della rosa dopo Lukaku e Eriksen.