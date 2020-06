Lautaro Barcellona, trattativa congelata. E l'Inter prepara il rinnovo

Lautaro Martinez sembra essere sempre in orbita Barcellona: il centravanti argentino piacerebbe molto a Bartomeu, ma quest'ultimo sarebbe meno propenso a pagare la clausola rescissoria di 111 milioni. I catalani, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, punterebbero su una super rateizzazione con il dialogo con l'Inter che non sembrerebbe più proseguire su basi realistiche.



Meno di tre settimane e l'attesa sarà finita: mancano 18 giorni al 7 luglio (data cerchiata in rosso sul calendario) e dopo il club nerazzurro deciderà cosa fare con Lautaro. Fino a luglio è attiva la clausola, ma stando sempre a quanto riportato dal noto giornale nei primi giorni del prossimo mese l'entourage di Lautaro potrebbe ricevere una telefonata da parte del club targato Suning per definire il rinnovo contrattuale. In quel caso, salvo clamorosi colpi di scena, si punterebbe a un ritocchino dell'ingaggio.



Le possibilità di un rinnovo non sembrerebbero ridotte al lumicino, dopo che il Barça ha deciso di puntare su un pagamento spalmato del prezzo del cartellino del giocatore (soluzione che all'Inter al momento non è gradita). Tutto però rimandato a luglio, quando si conosceranno le vere intenzioni dell'Inter ma i problemi di cassa in casa blaugrana faciliterebbero la permanenza dell'ex Racing.