Lautaro Barcellona, decisa la base d'asta. L'Inter trova il sostituto

Lautaro Martinez continua ad essere sempre nel mirino del Barcellona: l'attaccante argentino piace molto ai blaugrana, con questi ultimi che studiano la giusta strategia per strapparlo all'Inter. I nerazzurri però sembrerebbero essere inamovibili chiedendo sempre 111 milioni, ovvero la cifra della clausola presente sul contratto del "Toro".



Nonostante questo però ultimamente ci sarebbe stata un'apertura da parte della dirigenza a trattare con Bartomeu: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe chiesto almeno 90 milioni cash come base d'asta iniziale e inoltre non avrebbe chiuso all'inserimento di contropartite tecniche nell'affare, a patto che siano profili validi per il mosaico tattico di Conte e non giocatori ibridi o riempitivi.



Non solo: sempre stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla Rosea, l'Inter avrebbe individuato in Timo Werner il perfetto identikit per il dopo-Lautaro. Per l'attaccante del Lipsia però servono 60 milioni, e difficilmente i nerazzurri potranno sedersi a un tavolo senza aver chiuso prima il discorso col Barça sulla cessione di Lautaro.