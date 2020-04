Lautaro al Barcellona? Zhang è stato chiaro: via solo ad una condizione

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane torna sul possibile addio di Lautaro Martinez, richiesto a gran voce dal Barcellona come erede di Luis Suarez. Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un imminente approdo in catalogna del giocatore: il Barça infatti avrebbe intensificato i contatti con gli agenti del numero 10 nerazzurro e starebbe facendo di tutto per convincerlo ad accettare questa nuova avventura in Spagna.

Lautaro, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, sarebbe seriamente tentato dalla corte del club blaugrana, il cui appeal è impareggiabile soprattutto per un giocatore argentino. Allo stesso tempo però, il giocatore a Milano si trova bene e considera l'Inter un club in grado di lottare con le big d'Europa nel prossimo futuro. Il problema principale per i blaugrana resta comunque la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, da versare peraltro in un'unica soluzione.

Nelle ultime settimane il Barça ha provato ad inserire nella trattativa una serie di contropartite per abbassare la somma monetaria da versare nelle casse dei nerazzurri. Tra i giocatori proposti c'è Arturo Vidal, vecchio pallino di Antonio Conte, più una serie di profili altamente futuribili (Alena, Semedo, Junior Firpo e Cucurella). Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, è stato però molto chiaro su questo aspetto: il club non ha bisogno di cedere Lautaro e se lo farà sarà solo per la clausola rescissoria.

Il Barcellona al momento non se la passa bene a livello economico, ragion per cui sembra davvero difficile che possa versare più di 100 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri.