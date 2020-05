La UEFA non indietreggia: le coppe europee vanno concluse ad agosto

L'emergenza legata al nuovo coronavirus ha colpito duramente il calcio europeo, costringendo campionati come quello francese e quello olandese ad annunciare la chiusura anticipata della stagione. Tutto questo però non sembra aver colpito la UEFA, che sembra intenzionata a portare a termine Champions ed Europa League ad ogni costo.

Le due coppe continentali dovrebbero tornare in scena ad agosto, subito dopo il termine dei campionati nazionali. Al momento, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nessun club avrebbe manifestato l'intenzione di non giocare in Champions o in Europa League. Il motivo è abbastanza chiaro: le due manifestazioni garantiscono introiti degni di nota; in un momento di crisi come questo nessuno rinuncerebbe al ricco bottino.

Secondo il quotidiano romano, i club impegnati nelle coppe ma fermi a causa dello stop definitivo del campionato (PSG e Lione al momento) potranno allenarsi e giocare all'estero, in una nazione dove il calcio non ha chiuso anzitempo la stagione. Questa almeno sarebbe l'idea del presidente Ceferin, che inoltre sta studiando anche la possibilità di rivedere il format delle competizioni, optando per delle Final Eight o delle Final Four.