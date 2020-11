La Stampa:" Inter umiliata dal Real. Squadra non difendibile"

L'edizione odierna de La Stampa non fa troppi giri di parole per parlare della pessima prestazione offerta dall'Inter e da Antonio Conte contro il Real Madrid, che è costata la sconfitta per 2-0 e, molto probabilmente, anche l'eliminazione dai gironi di Champions.

Il quotidiano torinese ha così definito la debacle di ieri sera:" Inter umiliata dal Real. Squadra a pezzi e difficilmente difendibile". In una partita in cui la squadra nerazzurra sapeva di non poter sbagliare per avere delle speranze di passare il girone, ha offerto una delle peggiori partite della stagione, nonostante la squadra della capitale spagnola sia scesa in campo con tantissime seconde linee a causa dell'emergenza che l'ha colpita in termini di infortuni.

Zero scusanti per Conte e i nerazzurri che sabato avranno una delicatissima sfida contro il Sassuolo, con un morale a pezzi e con tante incognite sotto ogni aspetto.