La Stampa - Inter Juventus, Conte in sospeso: in palio non solo lo scudetto

Meno uno e sarà Inter Juventus. Il quotidiano La Stampa apre con un titolo inequivocabile: "Conte in sospeso". L'allenatore dei nerazzurri sarà il grande protagonista della sfida di domani sera contro la sua ex squadra.

"Cinque anni dopo il traumatico e improvviso divorzio, il tecnico dell'Inter ritrova la "sua" Juve da totem bianconero e punto di forza dei nerazzurri.

In palio non solo lo scudetto, ma l'orgoglio. Domani sera il derby d'Italia più atteso e speciale". San Siro farà registrare il record di incassi per la grande sfida.