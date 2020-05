La Serie A è pronta a ripartire: si torna in campo a giugno, ecco le date

Il Corriere dello Sport riporta le ultime novità sulla ripartenza della Serie A, che a differenza di altri campionati europei sembra destinata a concludersi sul campo. Venerdì scorso si è tenuta l'ennesima assemblea di Lega, dalla quale sono emerse le date per la ripresa: il campionato dovrebbe ripartire tra il 13 e il 14 giugno, o al limite tra 20 e il 21 giugno.

Queste le date limite per il ritorno in campo, considerando anche la Coppa Italia: per la coppa nazionale l'idea è quella di disputare il ritorno delle semifinali il 10 giugno, per poi incastrare la finale tra la trentacinquesima e la trentaseiesima giornata, dunque il 22 luglio. Secondo il Corriere questo è l'unico scenario possibile per salvare la Coppa, e per evitare che il posto ai preliminari di Europa League vada d'ufficio alla settima in classifica.

Per quanto riguarda la Serie A, da ricorda come ci siano ancora quattro gare da recuperare, antecedenti allo stop totale di inizio marzo (tra queste anche Inter-Sampdoria). L'idea è quella di giocare queste gare subito dopo la ventisettesima giornata, dunque subito dopo la ripresa del campionato. La UEFA comunque ha decretato il 25 maggio come data ultima per consegnare il programma definitivo.