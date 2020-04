La Serie A è pronta a ripartire: ritorno in campo prima del previsto? Le date

Nonostante tutto il Paese sia ancora bloccato dal lockdown imposto dal governo, l'emergenza sanitaria sembra pian piano rientrare, ragion per cui la Serie A è già a lavoro per tornare in campo appena le autorità competenti daranno il via libera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la prossima settimana la FIGC ultimerà il protocollo da seguire per la ripresa delle attività calcistiche, quest'ultimo poi passerà al vaglio dei ministri Spadafora e Speranza.

A quanto pare il massimo campionato di calcio italiano potrebbe tornare attivo prima del previsto, già a fine maggio. Il consiglio di Lega avrebbe infatti indicato le possibili date per la ripartenza, le quali sarebbero il 27-28 maggio o il 30-31 maggio. Secondo la rosea inoltre ci sarebbe la possibilità che il calcio riparta dalle semifinali di ritorno della Coppa Italia (Juventus-Milan e Napoli-Inter) oppure dai recuperi delle partite rinviate all'inizio dell'emergenza (tra queste anche Inter-Sampdoria).

Per non farsi cogliere impreparata, la Lega Serie A starebbe studiando anche una possibile ripresa dopo l'estate, e avrebbe già individuato una data per la ripresa: il 12 settembre. Queste ultime notizie fanno eco alle parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che negli scorsi giorni a più riprese ha segnalato la necessità di tutto il movimento di portare a termine questa stagione, per evitare che la stagione 2020/2021 sia compromessa dai possibili ricorsi in tribunale dei club.