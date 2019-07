La Roma si inserisce per Barella e l'Inter gli dichiara guerra. Pronto lo smacco

I destini di Inter e Roma si stanno intrecciando molto in queste prime fasi della sessione di calciomercato.

Le due società continuano a trattare Dzeko, ma l'intesa, come riporta il corriere dello sport, sembra essere lontana. La volontà sembrava essere quella di chiudere in fretta l'affare relativo al bosniaco, così che sia i nerazzurri che i giallorossi potessero sistemare il discorso delle plusvalenze.

Tuttavia la questione è stata risolta, e di conseguenza le carte in tavola per Dzeko sono cambiate. La Roma chiede molto di più di quanto l'Inter abbia offerto. Ed in tutto ciò c'è da considerare la volontà del giocatore, che ha da tempo accettato l'offerta di Marotta, e si è anche esposto in questo senso.

Il club capitolino poi si è inserito per Barella, ostacolando le strategie nerazzurre. Per questo l'Inter potrebbe rispondere con un altro smacco, attendendo gennaio per mettere sotto contratto Dzeko, assicurandoselo a parametro zero.