La moviola della Gazzetta: Raspadori giù platealmente, ma era rigore

Ha fatto discutere l'episodio del rigore non assegnato al Sassuolo da cui è nata l'azione del secondo gol nerazzurro. Nulla - fino a prova contraria - che abbia spostato le sorti di una partita, e di un campionato, che l'Inter si appresta a vincere con grande personalità.

Ma, nella moviola de La Gazzetta dello Sport, arriva la certificazione dell'errore dell'arbitro Irrati: "De Vrij trattiene in area Raspadori, che va giù in modo plateale. La trattenuta è innegabile e il rigore ci stava: Irrati è in controllo dell’azione, per questo il Var lascia la sua valutazione, ma l’arbitro è di fronte ai giocatori e forse non può apprezzare quanto la maglia del neroverde si allunghi alle sue spalle".