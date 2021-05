La moviola della Gazzetta: quanti errori. I rigori e Cuadrado, ecco la verità

Una partita tesa, tesissima, in linea con la tradizione dei Derby d'Italia. La sfida fra Inter e Juve di ieri, vinta dai bianconeri, è stata - però - caratterizzata da diversi episodi controversi a livello arbitrale.

Nella moviola proposta oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, tanti errori. Quanto al primo rigore (per la Juve), le trattenute e la loro intensità si valutano in campo, ed è sembrato forzato il ricorso al Var su quanto successo fra Darmian e Chiellini.

Lieve la spinta di Lukaku su Chiellini, nell'ambito del gol annullato a Lautaro. Troppo poco per fischiare il fallo, come invece è stato. Il rigore colto da Cuadrado sul finale è definito furbo: è il colombiano che aggancia Perisic, e non il contrario.