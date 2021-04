La linea di Zhang: niente obbligo di vittoria. Rosa più giovane. Fondo Usa ad un passo

Zhang detta la linea. In attesa del confronto diretto tra presidente, Conte e dirigenti, La Gazzetta dello Sport spiega i temi in ballo. Zhang, rimarca il quotidiano, ribadirà quanto già impostato dodici mesi fa: nessun obbligo di vittoria in Italia e in Europa nella prossima stagione, in linea con un clima di serenità che è stato alla base del successo di quest'anno.

La rosa dovrà essere più giovane, al fine di abbassare il tetto ingaggi. Si puntellerà, senza rivoluzionare.

Il quotidiano aggiorna oggi sui finanziatori esterni. Ad un passo l'intervento di Bain Capital: 250 milioni il cash pronto ad entrare nelle casse societarie. E, come rimarca l'articolo odierno della rosea, questo vale come un gol.

Zhang intanto, anche forte di questi sviluppi, tornerà domani a Milano dopo sette mesi di assenza.