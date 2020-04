La Juventus pronta a fare follie per Icardi: due big pronti a partire

Continua la storia d'amore a distanza tra la Juventus e Mauro Icardi, il cui mancato passaggio in bianconero la scorsa estate potrebbe essere stato un semplice incidente di percorso. Il club bianconero è alla ricerca di una nuova punta per la prossima stagione, dato ormai per certo l'addio in estate di Gonzalo Higuain, il quale potrebbe accasarsi nella Major League americana.

Resta da capire come il club campione d'Italia voglia intavolare la trattativa con i francesi del PSG, che riscatteranno sicuramente il bomber di Rosario, permettendo all'Inter di incassare ben 70 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport, Andrea Agnelli avrebbe due assi nella manica per convincere Leonardo a lasciar partire l'attaccante argentino: Miralem Pjanic e Alex Sandro.

Si tratta di due giocatori che fanno parecchio gola al club parigino, e che proprio per questo non scartano a priori l'idea di un maxi-scambio con i bianconeri. Icardi inoltre non ha mai fatto mistero di considerare il PSG una meta di passaggio nella sua carriera, e allo stesso di desiderare il ritorno in Serie A, campionato nel quale si è costruito la sua fama a suon di gol.