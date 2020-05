La Juve pareggia l'offerta dell'Inter per il talento italiano: la situazione

Secondo la Gazzetta dello Sport, Inter e Juventus sono nel pieno di una battaglia per aggiudicarsi il cartellino di Sandro Tonali. Negli scorsi giorni i nerazzurri erano passati in vantaggio, presentando a Cellino un'offerta da 35 milioni di euro più bonus per il giovane centrocampista. Stando a quanto riportato dalla rosea però, la Juventus avrebbe eguagliato l'offerta nell'ultime ore.

Offerte simili ma modalità di pagamento differenti: l'Inter vorrebbe chiudere l'affare con un prestito con obbligo di riscatto tra un anno, mentre la Juventus vorrebbe un prestito biennale, con obbligo di riscatto tra due stagione. Entrambe le offerte sono ritenute ancora basse dal patron del Brescia, che per Tonali continua a chiedere 50 milioni di euro.

Nessun dei due club sembra intenzionato a mollare il colpo, ragion per cui è lecito aspettarsi nuovi rialzi delle rispettive offerte. De ricordare inoltre come Cellino non ha imposto nessun veto sulla cessione del talento classe 2000, e che quindi a parità di offerte sarà Tonali a scegliere il suo futuro.