La Gazzetta esalta il nuovo acquisto: "Il giocatore mancato a Spalletti"

La Gazzetta dello Sport esalta Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo si è distinto sin dalla prima amichevole, dimostrando un feeling particolare con Marcelo Brozovic e, "in attesa che anche Barella entri in condizione, una cosa è certa: il centrocampo dell’Inter di Conte – che in allenamento segue con cura i movimenti di Sensi e Brozovic – sarà totalmente diverso rispetto a quello visto nelle ultime stagioni.

NUOVO ASSE – La velocità con la quale Sensi pare entrato nei meccanismi di gioco – per la verità pure da mezzala, dunque non esattamente nel suo ruolo principale – fa intravedere sviluppi interessanti. […].

L’ex playmaker del Sassuolo è la tipologia di giocatore, per caratteristiche, che è mancata di più all’Inter la scorsa stagione nel reparto di centrocampo a disposizione di Luciano Spalletti. Meno muscoli, certamente, più saggezza con il pallone tra i piedi”.