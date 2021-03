La Gazzetta dello Sport: tutti i numeri del nuovo stadio

La questione del nuovo stadio di Inter e Milan è tornata prepotentemente in ballo ieri, quando il sindaco Sala e la società nerazzurra si sono sfidati pubblicamente. La Gazzetta dello Sport oggi, nel riproporre i temi del confronto, individua alcuni numeri del progetto.

Sono 99 gli anni della durata della concessione del diritto di superficie per Inter e Milan: 100 milioni la cifra che i due club, per questo diritto, verseranno al Comune.

Sono 36 i mesi quantificati per l'eventuale costruzione del nuovo stadio. Ma per i vari ok servono altri 12 mesi minimo.

Il nuovo stadio prevederebbe 65mila posti.

L'obiettivo di Inter e Milan è giocare la prima partita nel nuovo impianto nel 2024. La spesa è di 120 milioni.