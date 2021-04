La Gazzetta dello Sport: Darmian il migliore, Eriksen ispira. Sanchez sbaglia

Un'Inter senza limiti. La formazione di Conte ha battuto ieri il Cagliari grazie ad un gol di Darmian e si è ulteriormente avvicinata allo Scudetto.

Nelle pagelle odierne de La Gazzetta dello Sport, spicca il 7.5 proprio all'esterno goleador. "Un fedelissimo di Conte", si legge nel giudizio del quotidiano. Bene anche Eriksen (6.5, "ispira sempre").

Il peggiore dell'Inter per il quotidiano è Sanchez: "Comincia a sbagliare e non si ferma più", la valutazione del giornale che boccia il cileno con un 5. Per Conte il voto è invece 7.