La fortuna secondo Pirlo, l'Inter non gradisce le parole del tecnico

Quest'oggi tengono banco le parole di Andrea Pirlo che, nella conferenza alla vigilia di Benevento-Juventus, avrebbe definito l'Inter fortunata a fermarsi ora che in previsione c'è anche la sosta delle Nazionali: "Noi siamo sempre andati in campo, Conte può recuperare i positivi con la sosta". Queste parole, stando alla ricostruzione fornita quest'oggi dal Corriere dello Sport, non sarebbero state gradite dal club nerazzurro.

Non ci sono state reazioni ufficiali da parte del mondo Inter, anche se le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri non sono piaciute: "Anche in assenza di reazioni ufficiali, è chiaro che le dichiarazioni rese ieri da Pirlo non siano state gradite. L’Inter, infatti, si sente tutt’altro che fortunata. Innanzitutto perché non ci può essere alcuna buona sorte nel rimanere contagiati dal Covid".

Una fortuna solamente nel fatto che tutti i positivi stanno bene e non presentano complicazioni. Per il resto non è uno scenario del quale potersi definire fortunati: "Alla luce di tutto quello che è accaduto nel mondo da più di un anno a questa parte. Eventualmente, ci si può ritenere fortunati solo perché tutti i positivi stanno bene, o per il fatto che la diffusione del virus sembra sia stata frenata".

Resta il fatto che, nell'eventualità che non fosse scoppiato un focolaio e che quindi non fosse compromessa la salute di diverse persone tra staff e dirigenti anche della squadra avversaria, l'Inter avrebbe preferito giocare. Così sottolinea il quotidiano, affermando: "Inoltre, Conte, al pari dei giocatori e della dirigenza, avrebbero preferito giocare ieri sera con il Sassuolo, piuttosto che complicare il resto del calendario con una gara da recuperare".