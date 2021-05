La bomba della Gazzetta: Inter e Conte divorziano! Cosa è successo

Conte e l'Inter verso il divorzio. Ne è certa oggi La Gazzetta dello Sport che in prima pagina annuncia la prossima separazione fra il tecnico e il club.

Righe forti quelle del quotidiano: l'addio potrebbe arrivare entro le prossime 48 ore, e non servirà nemmeno un incontro per definirlo. Non c'è accordo tra piani della proprietà e pensieri del mister.

Stando alla fonte, l'incontro fra proprietà, dirigenti e Conte si era materializzato già sabato, dunque prima della sfida contro l'Udinese.

L'idea di Zhang è generare una forte plusvalenza dal prossimo mercato.