L'Inter vuole anticipare il match di Coppa contro il Napoli: si decide domani

Nella giornata di ieri, la Lega di Serie A ha stilato il nuovo calendario del campionato, il quale ci consentirà di assistere ad un match ogni tre giorni circa per tutta l'estate. Ancora da definire invece le date dei match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, e il motivo è proprio l'ingorgo di partite.

I club in questione (Inter, Napoli, Juventus e Milan) non sono convinti di una formula che prevede il ritorno delle semifinali il 13 e il 14 giugno, per poi disputare la finale appena tre giorni dopo, il 17 giugno. In particolare l'Inter sembra essere decisamente contrariata, questo perché è l'unica, tra le quattro semifinaliste, a dover poi tornare in campo il 20 giugno, giorno dei recuperi dei match della 25^ giornata.

Proprio per questo motivo, il club nerazzurro avrebbe già fatto richiesta di anticipare il match contro il Napoli al 12 giugno. Il problema però è duplice: da un lato c'è il DPCM emanato dal Governo, che prevede il divieto di disputare partite fino al 14 giugno. Dall'altro va considerato che, secondo calendario, la semifinale tra Juventus e Milan dovrebbe disputarsi prima di quella tra Napoli e Inter. In ogni caso, secondo il Corriere dello Sport, la decisione finale sulla richiesta nerazzurra dovrebbe arrivare domani.