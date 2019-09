L'Inter vista finora è niente. Conte pronto a calare...gli assi nella manica

Antonio Conte non può lamentarsi di quanto raccolto finora. Le prime due giornate hanno portato due vittorie e prestazioni convincenti.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però questo sarebbe ancora niente rispetto a ciò che l'Inter potrebbe essere in questa stagione.

Questo perché il tecnico può ancora scoprire diverse carte.

"Perché la squadra spettacolare di San Siro e solida della Sardegna Arena ha fatto vedere ancora poco di quello che potrebbe essere. Perché da Godin a Barella, da Lazaro a Sanchez e Biraghi, un bel po’ di nuovi acquisti devono ancora rompere il ghiaccio nel mondo nerazzurro.

Da scoprire c’è anche Valentino Lazaro - si legge -. L’esterno austriaco, costato 21 milioni, si è visto in nerazzurro solo a Lugano, poi le sue treccine si sono fermate causa infortunio muscolare: forse ha pagato i ritmi altissimi della preparazione contiana, visto che da metà luglio ha fatto poco poco e in Serie A non ha ancora debuttato. La sosta arriva al momento giusto, per lui come per Cristiano Biraghi."