L'Inter si gode il suo promesso sposo: "E' scatenato, un ossesso"

Nicolò Barella ieri ha sfoderato una prestazione importante con la maglia della Nazionale. Il centrocampista del Cagliari, ormai prossimo a diventare un calciatore dell'Inter, è stato eletto dalla Gazzetta dello Sport come migliore in campo di Grecia-Italia.

Il classe 97, è stato autore di una partita di altissimo livello, nel ruolo di incursore. 7.5 in pagella per lui, con un commento che lascia spazio a pochi dubbi sul gioiellino: “Toro scatenato. Il primo gol, il break sul 2-0, centrocampista, attaccante, assalitore. Un ossesso che chissà come può crescere in un grande club”.

Barella nel post-gara ha dribblato le domande sul suo futuro: "Il mercato? È uno stimolo, vuol dire che sto facendo bene, ma è anche merito dei miei compagni. Continuerò speriamo a fare bene e poi quello che succederà succederà. Per ora torno a Cagliari per le vacanze, poi si vedrà“.