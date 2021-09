L'Inter 'sbotta' per il caso Bastoni: gli ultimi sviluppi

L'Inter è irritata per il caso Alessandro Bastoni. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 12 settembre, non usa giri di parole per descrivere lo 'stato d'animo' del club nerazzurro.

Andiamo, come sempre, con ordine.

È martedì 7 settembre. Durante l'allenamento con l'Italia, il gioiello nerazzurro riceve una botta all'anca. Viene dunque sottoposto a esami strumentali che non evidenziano problemi. Così Roberto Mancini, mercoledì 8 settembre, lo schiera contro la Lituania. Bastoni gioca per 90'. Giovedì torna poi alla Pinetina. Il giocatore, come ricostruito dal Corriere dello Sport di oggi (qui potete trovare la nostra rassegna stampa), avverte dolore alla coscia. Ieri (sabato) Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa (qui potete rileggere l'intero suo intervento), svela le carte: "Perdiamo Bastoni, sicuramente. Non ci sarà contro la Sampdoria e speriamo di recuperarlo per la Champions". Pochi minuti dopo la stessa società dirama il comunicato ufficiale: "Esami strumentali per Alessandro Bastoni a causa di un affaticamento muscolare. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del difensore italiano saranno rivalutate nella giornata di lunedì". Per questo motivo, oggi, il difensore non sarà in campo contro la Sampdoria nella terza gara del campionato (qui vi spieghiamo come seguirla in diretta con Interdipendenza).

Stamane il giornalista Davide Stoppini, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, scrive: "Il risentimento all’altra gamba è il classico esempio di una postura non corretta dovuta probabilmente alla prima contusione: da qui l’irritazione dell’Inter, per una gestione della situazione che poteva essere migliore". Poi il quotidiano sportivo avverte: "È a serio rischio anche per il match col Real Madrid di mercoledì".