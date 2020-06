L'Inter riparte da Lukaku e Lautaro: per sognare servono i loro gol

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sottolinea la centralità di Lukaku e Lautaro Martinez in questa seconda parte di stagione nerazzurra. La partita contro il Napoli è l'esempio perfetto: la squadra ha giocato bene e creato tanto, ma è mancato qualcosa a livello realizzativo che ha reso superfluo ogni sforzo.

Per quanto riguarda Lukaku, il suo impegno costante in tutte le fasi di gioco lo rende un elemento indispensabile e centrale nel gioco di Antonio Conte, anche in assenza di gol. Discorso un po' diverso per Lautaro Martinez, che contro il Napoli non ha sicuramente brillato, ma più in generale le sue prestazioni erano in calo anche prima del lockdown.

Le distrazioni di mercato potrebbero essere il fattore principale di questo suo periodo no, come anche il mancato adeguamento di contratto da parte dell'Inter. Lautaro comunque cascherà in piedi, sia che il futuro gli riservi il Barcellona o che gli riservi un ricco aumento di stipendio a Milano. Proprio per questo la società con lui è stata chiara: al momento c'è una stagione da portare a termine nel migliore dei modi, di tutto il resto se ne riparlerà più avanti.