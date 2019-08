L''Inter punta un big a centrocampo.Colpo possibile ma c'è anche la Juve

Manca un centrocampista ed un vice Lukaku per ritenere questa rosa completa.

Questa, secondo Tuttosport, la valutazione fatta da Beppe Marotta, che sembra avere intenzione di bussare a casa del Barcellona.

I nomi sono due. Vidal piace al tecnico, ma in uscita c'è anche Rakitic. Il croato è un obiettivo da diversi mesi, ma su di lui si è fatta avanti anche la Juventus.

"Su Rakitic l’Inter va ancora una volta in rotta di collisione con la Juventus ma, in questa fase del mercato, contano soprattutto le opportunità e il croato è tra i pochi big tra le grandi d’Europa in uscita e, in tal senso, è ovvio che la concorrenza sia molto agguerrita".

La pista che conduce a Milinkovic-Savic, secondo il quotidiano, è in questo momento impercorribile.