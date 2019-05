L'Inter ora ha un vantaggio da sfruttare per superare la Juve nella corsa a Chiesa. Il punto

L’Inter è intenzionata a fare di tutto per portare a Milano Federico Chiesa. La strategia è chiara: c’è necessità di stringere i tempi per anticipare la Juventus.

I bianconeri non sono in questo momento nella condizione di poter chiudere la trattativa dal momento che non conosce ancora il nome del prossimo allenatore. Marotta deve quindi sfruttare questo vantaggio per superare il suo ex club nella corsa al gioiello della Fiorentina.

E l’amministratore delegato nerazzurro ha una carta importante che può giocarsi per spingere Chiesa a trasferirsi all’Inter. Ossia la voglia del giocatore di trasferirsi in un club che possa garantirgli un ruolo centrale, da titolare certo (cosa che alla Juventus non sarebbe scontata). Lo riporta Repubblica.