L'Inter non ha deciso su Handanovic. C'è un'ombra che si avvicina

"Serve una risposta dal capitano: alla soglia dei 38 anni il rendimento nella stagione indirizzerà il futuro".

Breve ma diretto il 'catenaccio' del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 10 settembre, relativo all'articolo su Samir Handanovic e il suo futuro all'Inter. "Anche se Radu ha dato ottimi segnali nel precampionato, la titolarità del capitano nessuno la mette in dubbio. Per quel che riguarda il futuro, invece, il discorso è più complicato e legato al rendimento in questo 2021-22. La prossima estate - ricorda Andrea Ramazzotti nel suo articolo - Handanovic compirà 38 anni e, se non firmerà il rinnovo nei prossimi mesi, sarà libero. In viale della Liberazione una decisione sul suo futuro non è stata presa e non sarà imminente: è considerato un uomo Inter... dalla testa ai piedi e l'arrivo di un portiere in teoria non dovrebbe escludere un rinnovo per avere due estremi di alto livello". Il quotidiano sportivo sottolinea come "soprattutto se a sbarcare alla Pinetina fosse il camerunense Onana, che ha ripreso da pochi giorni ad allenarsi e deve ancora scontare due dei nove mesi di squalifica. Ergo, se non giocherà con l'Ajax, la prossima stagione avrà bisogno di ritrovare il ritmo partita. E in tal caso avere anche Handanovic sarebbe una bella garanzia".

Intanto l'Inter continua a lavorare sotto traccia anche su un altro possibile colpo in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore è rimbalzata infatti l'ennesima traccia che porta a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e numero 10 della nazionale campione d'Europa. A riportare 'le ultime' è Cittaceleste.it: "Il rinnovo di contratto con il Napoli non arriva. Non c'è niente da fare. L'Inter s'era interessata a lui in estate, DeLaurentiis aveva chiesto 30 milioni di euro. Troppi, per un calciatore in scadenza di contratto. L'accordo non si trova ed è per questo che tutto sta per saltare". ll nostro approfondimento potete trovarlo qui.