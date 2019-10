L'Inter non è più la stessa. Quanto fatto ieri da Conte nel post gara lo conferma

Antonio Conte ieri nel post gara ha dimostrato di aver rimodellato l'Inter su diversi aspetti, in primis quello mentale. Lo conferma un retroscena raccontato dal Corriere dello Sport.

Il tecnico infatti ha rimproverato la squadra per quanto accaduto nel finale. Il risultato finale, che ha portato 3 punti e la quarta vittoria di seguito in trasferta (nessuno come l'Inter) sono stati accantonati per lasciare spazio ad una pesante ramanzina.

Il tutto sotto gli occhi dei dirigenti, che hanno apprezzato. Infatti in passato una gara del genere avrebbe lasciato spazio solo a sospiri di sollievo. Conte invece non vuole vedere cose simili, soprattutto perché pensava di aver plasmato la squadra soprattutto sotto l'aspetto mentale.