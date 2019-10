L'Inter ha il nuovo leader nel giocatore che un anno fa stava nell'ombra

L'Inter, nelle due gare che hanno segnato le prime e uniche sconfitte stagionali, sembra aver trovato un leader. Si tratta, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, da un giocatore che un anno fa stava nell'ombra di Icardi, ossia di Lautaro Martinez.

L'argentino nella scorsa stagione era la riserva del suo connazionale, fino all'esplosione del caso che ha riguardato proprio l'ex numero 9 e capitano. Da li in poi è diventato il perno dell'attaco nel rush verso il quarto posto.

E se con Spalletti ha collezionato appena 3 presenze (da subentrato) in Champions, quest'anno, come scrive la rosea, riposa nelle gare di campionato per essere al meglio nei match europei.

"Nel frattempo il Toro ha ritrovato il gol perduto a San Siro: prima della Juve, non segnava al Meazza dal 17 marzo, nel derby di ritorno giocato dall’Inter in trasferta; in casa il gol mancava addirittura dal 13 gennaio, prima ufficiale del 2019, nella doppietta in Coppa Italia al Benevento. Un’eternità insomma, ma l’astinenza è finita nella notte più importante, nella sfida più sentita. Anche questo è un segno, un certificato di qualità. La nuova vita di Lautaro è da leader".