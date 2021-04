L'Inter e la grande bellezza: attacco top, la difesa ricorda la BBC. C'è armonia

Una stagione straripante. L'Inter è ormai vicinissima all'obiettivo. Inquadra i temi del dominio nerazzurro, oggi, La Gazzetta dello Sport.

Gli attaccanti al top, la difesa che ricorda per compattezza la BBC che ha fatto grande la Juventus. Poi, il gioco in verticale che mette l'Inter in condizione di andare in rete con tre passaggi. E anche lo spogliatoio è rinato: come scrive il quotidiano, c'è armonia dopo le bizze legate a Icardi e Wanda Nara.

E in ballo c'è pure la possibile passerella a Torino, nel match contro la Juventus di fine campionato l'Inter potrebbe essere già certa del traguardo.