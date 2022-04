L'Inter e il mercato: che mosse in attacco! Lautaro, Jovic, Belotti: le ultime

L'Inter e il mercato sulle pagine odierne del Corriere dello Sport.

Balla l'eventuale sacrificio che il club nerazzurro, stando al quotidiano, potrebbe effettuare nella prossima sessione estiva. Un nome (ma non il solo) quello di Lautaro. All'argentino si affiancano altri possibili uomini-mercato come Barella, Bastoni e Skriniar.

La soluzione più naturale, spiega il giornale romano, sembra sacrificare proprio Lautaro. Ausilio è volato in Spagna in questi giorni (i dettagli del viaggio del dirigente nerazzurro): l'Atletico Madrid - ieri eliminato dalla Champions League - avrebbe confermato l'interesse per il Toro, valutato dall'Inter non meno di 70-80 milioni. Già individuato il sostituto: quel Scamacca che ha appena rinnovato il suo contratto col Sassuolo.

Dovesse invece restare l'argentino, cambierebbe la strategia. L'Inter - si legge - si fionderebbe su una soluzione low cost come Jovic o Belotti.