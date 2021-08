L'Inter cerca ora la punta con lo stesso procuratore di Correa e Dzeko

Inter: "Dopo due giorni di volata fianco a fianco, ieri (martedì 24 agosto, ndr) Joaquin Correa ha staccato a pochi metri dal traguardo Andrea Belotti". Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 25 agosto, riassume così la giornata decisiva del mercato nerazzurro.

Sarà dunque 'El Tucu' il terzo attaccante dell'Inter alle spalle di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko in attesa che Alexis Sanchez ritrovi la condizione e si decida cosa fare negli ultimi giorni di mercato "ovvero - spiega il quotidiano sportivo - se prendere anche un vice Dzeko". Ma chi potrebbe essere? L'intesa fra il Torino e i nerazzurri per il centravanti campione d'Europa era stata trovata ma "è da escludere - scrive Tuttosport - che l'Inter possa fare ora un nuovo tentativo in extremis per il Gallo". E quindi? "Attenzione - scrive Federico Masini nel suo articolo - a Gianluca Scamacca del Sassuolo perché per strutture e caratteristiche è un perfetto vice Dzeko". E poi c'è un particolare che, nel calcio moderno, può rivelarsi quasi sempre fondamentale: l'agente è lo stesso di Correa e del centravanti bosniaco ex Roma.

Non solo.

"I rapporti con il Sassuolo - prosegue il quotidiano sportivo - sono ottimi, si potrebbe ragionare su un prestito con diritto di riscatto. Su Scamacca è forte anche l'interesse di Verona e Sampdoria".