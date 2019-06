L'Inter accelera per Barella, ma ora si inserisce la Juventus

Barella è il nome in cima nella lista dei desideri nerazzurri per il centrocampo. L'Inter sta lavorando da tempo sul giocatore, e l'ostacolo è sempre la valutazione che ne fa il Cagliari. Giulini infatti vorrebbe 50 milioni di euro per liberare il suo gioiello. Marotta vuole abbassare le pretese del presidente del club sardo attraverso l'inserimento di alcune contropartite.

I nomi caldi sono quelli di Eder e di Bastoni. Tuttavia le due società hanno fissato un incontro per provare a sbloccare la trattativa.

La novità, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe il possibile inserimento della Juventus, visto che Barella piace moltissimo a Sarri, che è vicino a firmare prorpio per il club bianconero.