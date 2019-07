L'acquisto che non ti aspetti. Conte si ritrova un rinforzo di spessore in casa

L'Inter continua a lavorare per apprendere i nuovi dettami tattici di Antonio Conte.

Il neo tecnico nerazzurro sta studiando la rosa che ha ereditato un mese fa circa, e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essersi ritrovato un rinforzo dentro casa.

Si tratta di Ivan Perisic, alle prese con il cambio di ruolo. Il croato infatti non verrà più impiegato come esterno d'attacco, ma come quinto di centrocampo.

"Le caratteristiche di Ivan non lasciano dubbi agli addetti ai lavori: ha i mezzi sia tecnici sia atletici per “coprire” tutta la fascia. Perché possa essere davvero efficace, però, è necessario che l’ex Wolfsburg sia convinto dei nuovi compiti tattici che l’ex ct gli ha assegnato.

A giudicare dai risultati dei test atletici, dall’impegno che ha messo durante la prima settimana di allenamenti e dal rendimento offerto nella prima amichevole stagionale, Perisic ha sposato la causa in maniera convinta. Merito dei colloqui, telefonici e faccia a faccia, avuti con Conte".