Kumbulla Inter, trattativa ancora in piedi: nessuna rivale all'orizzonte

Se da un lato l'Inter ha deciso a malincuore di abbandonare la pista Sandro Tonali, dall'altro non ha nessuna intenzione di fare altrettanto per Marash Kumbulla, difensore dell' Hellas Verona che ha avuto modo durante l'arco di questa stagione di dimostrare tutto il suo potenziale.

Come riportato da Tuttosport, se è vero quanto è vero che la trattativa abbia subito una netta frenata, d'altro canto appartiene alla realtà anche un altro elemento fondamentale, quello cioè relativo all'assenza di pretendenti. Con la Lazio ritiratasi anzitempo dalla corsa, i nerazzurri sono al momento gli unici in grado di poter portare all'ombra della Madonnina il giovane difensore scaligero, consci però di come sia necessario prima vendere e poi acquistare.

A questo proposito, le strategie della dirigenza meneghina sarebbero ancora una volta mutate. Infatti, per quanto concerne il reparto arretrato, non sarebbe più Milan Skriniar la vittima sacrificale ma bensì Diego Godin. L'uruguaiano, nonostante un ottimo finale di stagione, potrebbe salutare anzitempo Milano sia per via dell'età, sia per via della sua incapacità di disputare gran parte degli incontri in programma durante l'arco della prossima stagione.

In virtù di ciò, con all'orizzonte l'arrivo di Kolarov e la presenza di un giocatore versatile come D'Ambrosio, il club di Viale della Liberazione sarebbe disposta a sacrificare lo "sceriffo" riuscendo a risparmiare 5,5 milioni netti. La trattativa per Kumbulla resta quindi ancora in piedi, consapevoli che un'eventuale cessione in casa nerazzurra potrebbe accelerare la trattativa in tutto e per tutto.