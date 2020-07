Kumbulla, Inter di nuovo in testa. Il Verona ha accettato 3 contropartite

Kumbulla Inter sembra essere un matrimonio destinato a compiersi. Questo almeno è quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il difensore albanese è oggetto di un'autentica asta che coinvolge i nerazzurri e la Lazio.

I biancocelesti erano in vantaggio sulla corsa al centrale albanese, ma ora, scrive il quotidiano romano, ci sarebbe stato un controsorpasso dei nerazzurri. Juric avrebbe dato l'ok all'arrivo come contropartita di Agoumé (ma solo in prestito perché l'Inter vuole tenerlo). Inoltre resterà a Verona Salcedo.

Il terzo nome che verrà utilizzato per sbloccare la trattativa è quello di Vergani. Resta da trovare l'accordo sulla parte cash da versare. Inoltre non è da escludersi che il giocatore possa restare un'altra stagione all'Hellas.