Kolarov Inter, trattativa ai dettagli: fumata bianca in arrivo

Esperienza, carisma e personalità. Sono queste le caratteristiche che Antonio Conte desidererebbe e a questo scopo, la società si starebbe adattando alle sue direttive. Lo stesso affare Vidal, anch'esso in dirittura d'arrivo, è la testimonianza di come la dirigenza abbia deciso di ascoltare maggiormente il proprio allenatore, conscia di come in realtà la rosa abbia bisogno di elementi in grado di saper gestire meglio l'arco dei novanta minuti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, relativamente all'affare Kolarov, manca ormai poco alla fumata bianca. Raggiunta l'intesa con la Roma sulla base di un indennizzo di circa 1,5 milioni di euro, restano invece da concordare alcuni dettagli relativi all'accordo con il giocatore. Ciò su cui si sta maggiormente discutendo risulta essere la durata del contratto: l'Inter offre un anno con opzione per il secondo, il serbo ex Manchester City invece vorrebbe dal canto suo un biennale.

Sostanzialmente, quella da parte del difensore con trascorsi tra l'altro nella Lazio, è una resistenza destinata a durare poco in quanto potrebbe egli stesso cedere a favore della dirigenza meneghina con però un occhio di riguardo alle condizioni che lo porterebbero al rinnovo di un ulteriore anno come ad esempio il numero di presenze. Insomma, manca sempre meno: il countdown è iniziato.