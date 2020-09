Kolarov Inter, è fatta! Un jolly a disposizione di Conte: i dettagli

Fumata bianca sarebbe dovuta essere e fumata bianca è stata. Dopo l'acquisto di Achraf Hakimi, arriva all'ombra della Madonnina il secondo acquisto di questa sessione estiva di mercato e cioè Aleksander Kolarov. Carisma, esperienza e personalità del terzino ex Manchester City risulteranno determinanti e soprattutto per via della sua versatilità, il serbo potrà rappresentare un vero e proprio jolly per Antonio Conte.

Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Lazio potrà ricoprire sia il ruolo di esterno a sinistra nel centrocampo a cinque e sia quello di difensore andando presumibilmente a sostituire in caso di necessità Bastoni. Per quanto concerne l'affare in sè per sè, la quadra fra Roma ed Inter è stata trovata sulla base di un indennizzo da 1,5 milioni di euro mentre le modalità del contratto del nazionale serbo lo vedono legato ai nerazzurri per un solo anno a 3 milioni netti a stagione con opzione però per il secondo.

Inoltre, dato di certo non trascurabile, Conte avrà a disposizione un vero e proprio jolly, un cecchino che sui calci di punizione potrà fare la differenza. Non a caso, statistiche alla mano, il nuovo acquisto dei meneghini per reti realizzate su calcio di punizione è dietro solo al sei volte "Pallone d'Oro" Messi e ciò la dice lunga su quanto il 34enne ormai ex Roma possa essere funzionale e prezioso per una squadra che non sfrutta proprio quest'ultime dal 2018.

Così, dopo aver speso 85 milioni di euro fra i riscatti di Sensi e Barella e l'acquisto di Hakimi, adesso i nerazzurri acquisteranno in maniera oculata e intelligente, consci che per intervenire sul fronte entrare sarà necessario prima cedere.