Klinsmann senza giri di parole: "L'Inter vincerà lo scudetto, non si è capito?"

L'ex nerazzurro Jürgen Klinsmann - allenatore, dirigente, opinionista - ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato molto dei nerazzurri analizzandone il grande momento di forma. Il tedesco si è soffermato soprattutto sul grande lavoro svolto da mister Conte in questi due anni sulla panchina nerazzurra.

Senza mezzi termini ha espresso il proprio parere sulla fine della Serie A: "Inter, scudetto sicuro. Grande lavoro di Conte". Ed ha poi aggiunto: "Davvero mi sta chiedendo se l’Inter vincerà lo scudetto? E perché? Non si è ancora capito?". L'ex tecnico del Team USA e di diversi club europei - ora commentatore per Espn - ha affermato si seguire sempre l'Inter e di aver anche sentito Del Piero avvisandolo su come terminerà il campionato.

Il suo racconto: "Il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions ho detto ad Ale lasciate stare il campionato, è roba nostra'". L'ex nerazzurro è ancora molto legato a questi colori. Le sue parole non si ricollegano solamente al fatto che l'Inter non aveva più nessuna competizione al di fuori del Campionato, bensì si ricollegava anche ad altro.

Infatti per il tedesco la cosa formidabile del gruppo di Conte è il linguaggio del corpo: "Il linguaggio del corpo dice tutto, si capisce che c’è un gruppo, che i giocatori non mollano. L’unico rischio può essere il relax. Ma in panchina c'è Conte. Ha fatto un lavoro enorme migliorando i singoli".