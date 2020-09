Kanté Inter, ora si può grazie al Monaco che piomba su un nerazzurro

Kanté Inter è sempre stata descritta come una trattativa molto complicata e strettamente legata alle cessioni, vista la situazione economica e vista la'alta richiesta del Chelsea.

I nomi papabili per fare cassa sono sempre stati quelli di Skriniar e Brozovic (troppo complicato passare per le cosiddette cessioni minori). Ora il difensore sembra incedibile, resta quindi solo il centrocampista croato. E su di lui c'è sempre stato l'interesse del Bayern Monaco, che però non ha mai fatto passi concreti. ora, scrive la Gazzetta dello Sport, si sarebbe fatto sotto il Monaco, guidato da Kovac (che ha allenato Brozovic in nazionale).

Una prima offerta da 22 milioni di euro è stata rifiutata, e ora i monegaschi sono pronti al rilancio. A 40 milioni la cessione si può concretizzare. A quel punto l'Inter avrebbe le risorse (o comunque una buona parte di esse) per tentare l'assalto a Kanté.