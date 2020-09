Kanté Inter, ora il sogno rischia di sfumare: spuntano due ostacoli

Kanté Inter, Conte. stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, rischia di dover accettare l'idea di non tornare ad allenare il francese. Questo perché, scrive il quotidiano torinese, sarebbero emersi due ostacoli non da poco. In primis si sarebbe fatto sotto lo United, pronto a mettere sul tavolo 60 milioni per strappare il centrocampista a Lampard.

Il club allenato da Solskjaer dispone di una maggiore liquidità, e la trattativa sarebbe molto più semplice di quanto non lo sia per l'Inter, che deve prima cedere diversi elementi. Poi c'è un altro fattore, ossia che lo stesso calciatore non avrebbe manifestato la volontà di lasciare il Chelsea.

Lo scenario potrebbe cambiare qualora i Blues dovessero acquistare Declan Rice dal West Ham. A quel punto il giocatore francese potrebbe avere meno e spazio e potrebbe valutare di partire.