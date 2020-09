Kanté Inter, ai nerazzurri arriva un assist per riuscire a piazzare il colpo

Kanté Inter resta un'operazione molto complicata, anche se non del tutto impossibile, a causa di diversi fattori. Gli ostacoli sono principalmente due (i soliti). In primis la necessità di realizzare diverse cessioni in casa nerazzurra.

Ma di offerte non ne sono arrivate per i vari esuberi, e per questo l'opera volta a reperire risorse appare complicata. Il secondo problema è rappresentato dall'elevata valutazione che Abramovich fa del centrocampista francese.

Si parte infatti da una richiesta non inferiore ai 60 milioni di euro circa. Tuttavia c'è un fattore cui l'Inter potrebbe appigliarsi per sperare nella buona riuscita dell'operazione. Si tratta della voglia di Kanté di riunirsi d Antonio Conte e di cambiare aria, per riscattarsi da una stagione non brillante agli ordini di Lampard. Lo riporta il Corriere dello Sport.