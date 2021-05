Juventus Inter, nessuno sconto: la probabile scelta da Conte

Juventus Inter di domani sarà un match decisivo per i bianconeri, che si giocano l'accesso alla prossima Champions League. In caso di vittoria degli uomini di Conte (e probabilmente anche di pareggio) il sogno sfumerebbe, visto che resterebbe un solo match da giocare.

E l'Inter non sembra avere intenzione di aiutare in nessun modo i nemici storici. Lo conferma la formazione che il tecnico ha scelto, secondo il Corriere dello Sport, di mandare in campo. Si tratta dell'11 tipo. Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. Barella, Brozovic e Eriksen in mediana, Hakimi e Perisic sulle fasce.

In attacco Lukaku e Lautaro. Sanchez, secondo il quotidiano romano, dopo essere uscito per un problema alla caviglia mercoledì contro la Roma dovrebbe tornare in panchina.