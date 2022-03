Juventus-Inter, Inzaghi si gioca tutto: ora è ad un bivio importantissimo

Juventus-Inter sarà una gara fondamentale per l'Inter e Inzaghi.

Sì, il tecnico nerazzurro si gioca gran parte del credito di questa stagione. E' il Corriere dello Sport a porre l'accento sull'evento, e sul carattere decisivo - anche per l'allenatore - della sfida contro gli uomini di Allegri. Serve - come rimarcato dal giornale romano - dare ragione a chi lo ha scelto come sostituto di Antonio Conte in estate. Non esisterebbero peraltro grossi bonus, dopo domenica, per invertire la tendenza in chiave Scudetto.

Ecco perché la gara sarà davvero importantissima, sotto ogni punto di vista.

Vittoria o flop. Questo il dilemma proposto dal quotidiano. Ci si era illusi su uno Scudetto-bis, oggi tornato prepotentemente in bilico. Qualcosa si è inceppato. Come rimarca il giornale, non ci sarebbe niente di meglio di un successo contro la Juventus per ribaltare il destino. L'osservato speciale di Juventus-Inter, clicca qui.