Juventus Inter, in tre per un posto (unico dubbio di Conte). C'è Eriksen

Juventus Inter, questa sera i nerazzurri guidati da Conte affronteranno gli uomini di Pirlo per conquistarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia. Stando a quanto riportato da Tuttosport la formazione dell'Inter sarebbe praticamente fatta.

In difesa giocheranno i migliori, ossia De Vrij, Bastoni e Skriniar. A centrocampo è davvero concreta la possibilità di vedere Eriksen nel ruolo di mezz'ala (l'alternativa è Gagliardini).. La linea mediana sarà poi completata da Brozovic e Barella.

E se a destra ci sarà Hakimi (assente nel match di andata) a sinistra è corsa a tre per un posto. Se lo giocheranno Young (il più difensivo), Perisic (più offensivo e Darmian (che garantisce il maggior equilibrio). In attacco si rivede la Lu La, che dovrà sostenere il reparto offensivo per tutti i 90 minuti vista la squalifica di Sanchez.